Minulý týždeň rozpútalo diskusiu vyhlásenie biskupov evanjelickej cirkvi k LGBT, no predovšetkým voči vlastnej farárke Anne Polckovej.

Biskupi argumentujú v bode 13 ako najťažším kalibrom Listom Rímskym 1 [24-29]. Prečítajte si celú prvú kapitulu.

Apoštol Pavol si v nej berie na paškál pohanov, veď písal do Ríma - tam ich bolo vrchovate. Pranieruje skazené mravy u nejakej časti pohanov, kedy (okrem iných výstrelkov) muži aj ženy zamieňali prirodzené styky za homosexuálne.

Vráťme sa k stanovisku biskupov. V bode 13 definujú prečo je homosexualita hriechom. Z nepochopiteľnej príčiny si za jadro svojej argumentácie vybrali práve List Rímskym. List Rímskym sa ale ako argument dá použiť akurát tak na (asi heterosexuála a pritom "samcoložníka") Jara Slávika a jemu podobných/podobné, no určite nie na všetkých homosexuálov. S homosexualitou sa človek narodí a tým pádom si ju nemá v dospelom živote prečo voliť. Príčetnému čitateľovi Listu Rímskym by mohlo byť jasné, že pojednáva o "spustených mravoch". Ako sa dá takéto niečo paušálne aplikovať na všetkých LGBT? Argumentovanie Listom Rímskym je preto minimálne nefér a páni biskupi by sa mohli zamyslieť nad lepším dôvodom, prečo sú LGBT ľudia hriešni. V tomto svojom pokuse totiž strelili paušalizačného capa.